La regione ha avviato controlli sugli atti di assunzione, promozione e concorso nelle aziende sanitarie locali, concentrandosi sugli ex manager. Sono stati esaminati numerosi documenti, molti dei quali con impegni di spesa associati. I controlli includono anche la verifica delle procedure relative alla carenza di personale. Le verifiche sono condotte dai nuovi direttori generali della sanità pugliese, con l’obiettivo di monitorare e analizzare le pratiche adottate in ambito di assunzioni e promozioni.

Assunzioni, promozioni e concorsi nelle Asl sotto i riflettori dei controlli. Una mole di atti, molti dei quali accompagnati da impegni di spesa, finisce al setaccio dei nuovi direttori generali della sanità pugliese. A dare mandato di esaminare i provvedimenti approvati dai precedenti commissari straordinari negli ultimi due mesi di incarico, è il capo di gabinetto del presidente della Regione, Davide Pellegrino. Si tratta di provvedimenti lasciati in eredità dagli ex manager. Ora questi atti ora dovranno essere verificati uno per uno perché nei sia accertata legittimità, urgenza e sostenibilità per le aziende sanitarie. Il presidente della Regione, Antonio Decaro, inasprisce così il controllo sulle decisioni assunte nella fase finale delle gestioni commissariali. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Assunzioni e concorsi, nuova stretta della Regione sugli atti degli ex manager delle Asl. Controlli anche sulla carenza del personale

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