Pugllia | i nuovi direttori generali delle Asl degli Irccs e delle aziende ospedaliero-universitarie ELENCO Comunicazione del presidente della Regione

Da noinotizie.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Puglia ha annunciato i nomi dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie locali, degli istituti di ricerca e delle strutture ospedaliere universitarie. La comunicazione è avvenuta durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui nomi o le modalità di nomina. L’aggiornamento riguarda le figure che guideranno le strutture sanitarie e di ricerca della regione nei prossimi mesi. La pubblicazione delle nomine è stata ufficializzata dal presidente della Regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In una conferenza stampa il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha comunicato i nomi dei nuovi direttori generali. Asl Bat – Alessandro Di Bello Asl Foggia – Tiziana Di Matteo Asl Lecce – Gianluca Capochiani Asl Taranto – Vito Bavaro Oncologico di Bari “Giovanni Paolo II” – Tommaso Stallone Policlinico Foggia – Janko Tedeschi Irccs di Castellana Grotte – Michelangelo Armenise.   L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

pugllia i nuovi direttori generali delle asl degli irccs e delle aziende ospedaliero universitarie elenco comunicazione del presidente della regione
© Noinotizie.it - Pugllia: i nuovi direttori generali delle Asl, degli Irccs e delle aziende ospedaliero-universitarie ELENCO Comunicazione del presidente della Regione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

16 FEBBRAIO 2026 PUGLIA AL VIA LA SELEZIONE PER NUOVI SEI DIRETTORI GENERALI DELLE ASL

Video 16 FEBBRAIO 2026 PUGLIA AL VIA LA SELEZIONE PER NUOVI SEI DIRETTORI GENERALI DELLE ASL

Sullo stesso argomento

Sanità, riduzione della spesa e liste d?attesa: per i nuovi direttori generali delle Asl pugliesi contratti vincolati ai risultatiAbbattimento delle liste d’attesa, monitoraggio costante della spesa sanitaria, contenimento della spesa per beni e servizi, trasparenza e...

Leggi anche: I bonus dei direttori generali delle Asl e degli ospedali dell'Umbria

comunicazione del pugllia i nuovi direttoriAsl, IRCCS e Aziende Ospedaliero-Universitarie, Decaro annuncia i nuovi direttori generali in Puglia I NOMIIl presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha nominato i nuovi direttori generali delle Asl, degli Irccs e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie pugliesi. Michelangelo Armenise nominato all ... lagazzettadelmezzogiorno.it

comunicazione del pugllia i nuovi direttoriPugllia: i nuovi direttori generali delle Asl, degli Irccs e delle aziende ospedaliero-universitarie ELENCO Comunicazione del presidente della RegionePuglia: i nuovi direttori generali delle Asl, degli Irccs e delle aziende ospedaliero-universitarie ELENCO Comunicazione del presidente della Regione ... noinotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web