Pugllia | i nuovi direttori generali delle Asl degli Irccs e delle aziende ospedaliero-universitarie ELENCO Comunicazione del presidente della Regione
Il presidente della Regione Puglia ha annunciato i nomi dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie locali, degli istituti di ricerca e delle strutture ospedaliere universitarie. La comunicazione è avvenuta durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui nomi o le modalità di nomina. L’aggiornamento riguarda le figure che guideranno le strutture sanitarie e di ricerca della regione nei prossimi mesi. La pubblicazione delle nomine è stata ufficializzata dal presidente della Regione.
In una conferenza stampa il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha comunicato i nomi dei nuovi direttori generali. Asl Bat – Alessandro Di Bello Asl Foggia – Tiziana Di Matteo Asl Lecce – Gianluca Capochiani Asl Taranto – Vito Bavaro Oncologico di Bari “Giovanni Paolo II” – Tommaso Stallone Policlinico Foggia – Janko Tedeschi Irccs di Castellana Grotte – Michelangelo Armenise. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
16 FEBBRAIO 2026 PUGLIA AL VIA LA SELEZIONE PER NUOVI SEI DIRETTORI GENERALI DELLE ASL
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