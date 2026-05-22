Pugllia | i nuovi direttori generali delle Asl degli Irccs e delle aziende ospedaliero-universitarie ELENCO Comunicazione del presidente della Regione

Il presidente della Regione Puglia ha annunciato i nomi dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie locali, degli istituti di ricerca e delle strutture ospedaliere universitarie. La comunicazione è avvenuta durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui nomi o le modalità di nomina. L’aggiornamento riguarda le figure che guideranno le strutture sanitarie e di ricerca della regione nei prossimi mesi. La pubblicazione delle nomine è stata ufficializzata dal presidente della Regione.

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