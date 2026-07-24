Durante gli Assoluti di atletica del 2026 a Firenze, numerosi atleti di punta non parteciperanno. Tra i nomi assenti ci sono Furlani, Iapichino, Simonelli e Tortu, oltre a Palmisano, Stano, Fortunato, Tecuceanu e Riva. La manifestazione si svolge il 25 e 26 luglio, in vista degli Europei di Birmingham. Nessuna delle assenze è motivata da comunicazioni ufficiali pubblicate. La competizione si svolge allo stadio Ridolfi.

La rassegna tricolore del 25 e 26 luglio precede gli Europei di Birmingham, ma diverse stelle azzurre non saranno in gara allo stadio Ridolfi. Assenti anche Palmisano, Stano, Fortunato, Tecuceanu e Riva. Saranno numerosi i protagonisti della Nazionale presenti nel capoluogo toscano per verificare la propria condizione in vista della rassegna continentale. Il livello di alcune gare sarà però condizionato da diverse assenze importanti, tra infortuni, scelte di programmazione e impegni internazionali giovanili. La defezione di maggiore rilievo è quella di Mattia Furlani, campione mondiale del salto in lungo. L’azzurro è tornato recentemente a gareggiare dopo l’infortunio muscolare riportato a maggio, ma non avrebbe ancora raggiunto la migliore condizione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Assoluti di atletica 2026, quante assenze a Firenze: out Furlani, Iapichino, Simonelli e Tortu

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