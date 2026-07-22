Il velocista azzurro non sarà al via dei 200 metri domenica 26 luglio. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad accertamenti per valutare l’entità del problema fisico. Filippo Tortu non prenderà parte ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio allo stadio Ridolfi di Firenze. Il velocista azzurro ha riportato un nuovo infortunio durante l’allenamento svolto nella giornata di ieri e sarà quindi costretto a rinunciare alla prova dei 200 metri prevista domenica. Nei prossimi giorni l’atleta si sottoporrà ad accertamenti specifici per stabilire l’entità dell’infortunio e valutare i successivi tempi di recupero. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Sportface.it - Atletica, Tortu salta gli Assoluti di Firenze: nuovo infortunio in allenamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Filippo Tortu infortunato: rinuncia agli Assoluti, strada in salita per gli EuropeiFilippo Tortu ha deciso di non partecipare agli Assoluti a causa di un infortunio subito durante l'inverno, che lo ha tenuto lontano dalle...

Atletica, 1044 iscritti agli Assoluti di Firenze: Jacobs, Battocletti e Tamberi guidano le stelle azzurreNel fine settimana, lo stadio Ridolfi di Firenze ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, con 1044 atleti iscritti.

Temi più discussi: Campionati Italiani Assoluti atletica 2026 a Firenze: programma, stelle in gara e assenti; Atletica, Campionati Italiani Assoluti Firenze 2026: big in pista e caccia ai pass europei; Atletica leggera: i big azzurri si sfidano a Firenze per gli Assoluti 2026.

Filippo Tortu infortunato: rinuncia agli Assoluti, strada in salita per gli EuropeiLa prima parte di stagione non è stata brillante per Filippo Tortu: un problema fisico accusato durante l'inverno lo ha messo ai box per diversi mesi e ... oasport.it

Atletica, infortunio per Tortu: salta gli Assoluti di FirenzeIl velocista azzurro Filippo Tortu non prenderà parte ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, in programma allo stadio Ridolfi di Firenze il 25 e 26 luglio. Un nuovo infortunio, subito du ... it.blastingnews.com