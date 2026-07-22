Atletica Tortu salta gli Assoluti di Firenze | nuovo infortunio in allenamento

Da sportface.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il velocista italiano non prenderà parte ai Campionati italiani di atletica in programma a Firenze il 26 luglio a causa di un nuovo infortunio occorso durante l’allenamento. Nei prossimi giorni si sottoporrà a controlli medici per valutare l’entità del problema. La partecipazione alle prossime competizioni è ancora da definire, in attesa di aggiornamenti sui risultati degli accertamenti.

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Il velocista azzurro non sarà al via dei 200 metri domenica 26 luglio. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad accertamenti per valutare l’entità del problema fisico. Filippo Tortu non prenderà parte ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio allo stadio Ridolfi di Firenze. Il velocista azzurro ha riportato un nuovo infortunio durante l’allenamento svolto nella giornata di ieri e sarà quindi costretto a rinunciare alla prova dei 200 metri prevista domenica. Nei prossimi giorni l’atleta si sottoporrà ad accertamenti specifici per stabilire l’entità dell’infortunio e valutare i successivi tempi di recupero. 🔗 Leggi su Sportface.it

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