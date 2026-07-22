atletica tortu rinuncia agli assoluti di firenze salta la partecipazione agli europei di birmingham

Filippo Tortu non prenderà parte ai campionati italiani di Firenze, in programma domenica 26, a causa di un nuovo infortunio subito durante l’allenamento. La sua assenza si traduce anche nella mancata partecipazione agli Europei di Birmingham, dove avrebbe gareggiato nei 200 metri. Tortu, campione olimpico nella staffetta 4x100 a Tokyo 2021 e primo italiano sotto i 10 secondi nei 100 metri nel 2018, non correrà questa volta nelle competizioni di atletica.

Filippo Tortu, campione olimpico della staffetta 4x100 a Tokyo 2021 e primo velocista italiano a scendere sotto i 10 netti nei 100 metri nel 2018 con 9"99, non gareggerà nei 200 metri dei campionati italiani di Firenze, la cui gara è programmata per domenica 26, a seguito di un nuovo infortunio patito in allenamento. Il 28enne velocista lombardo era recentemente tornato alle competizioni dopo essere stato fermo oltre tre mesi, da fine gennaio, per una lesione muscolare di terzo grado, e per lui l'occasione degli Assoluti era l'ultima possibilità per realizzare il minimo di partecipazione ai campionati continentali dove avrebbe voluto difendere l'argento conquistato nell'edizione di Roma 2024. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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