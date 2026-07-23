Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ATA 2026 27 al via le domande | chi può richiederle e quali sono le differenze

Dal 23 luglio al 4 agosto 2026, il personale ATA può presentare domanda per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie relative all’anno scolastico 202627. La procedura riguarda chi desidera cambiare sede o ottenere un’assegnazione temporanea. Le domande devono essere inviate entro la scadenza prevista, secondo le modalità stabilite. La differenza tra le due tipologie consiste nel tipo di trasferimento e nelle condizioni di assegnazione.

Da oggi, giovedì 23 luglio, e fino al 4 agosto 2026 il personale ATA può presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 202627. L'articolo Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ATA 202627, al via le domande: chi può richiederle e quali sono le differenze. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie 2026, contratto firmato, quali deroghe

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