Assegnazioni provvisorie 2026 27 si può presentare domanda senza aver svolto l’anno di prova? Cosa devono fare i docenti in part time?

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono aperte le domande per le assegnazioni provvisorie 202627, con scadenza alle 23.59 del 23 luglio. I docenti con contratto a tempo indeterminato possono presentare richiesta anche senza aver completato l’anno di prova. Tuttavia, chi ha il vincolo triennale deve rispettare le deroghe previste dal CCNI. Per i docenti in part-time, non sono specificate modifiche particolari alle procedure di domanda.

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Al via le domande di assegnazione provvisoria 202627: i docenti hanno tempo fino alle 23.59 del 23 luglio per presentare l'istanza. Chi ha un contratto a tempo indeterminato può fare richiesta anche senza aver superato l'anno di prova, ma chi è sottoposto al vincolo triennale deve rientrare nelle deroghe del CCNI. Ecco i motivi validi e come gestire il passaggio dal part-time alla cattedra intera. L'articolo Assegnazioni provvisorie 202627, si può presentare domanda senza aver svolto l’anno di prova? Cosa devono fare i docenti in part time? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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