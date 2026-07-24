L’amministrazione comunale ha attivato 21 nuovi posti nei nidi comunali e convenzionati in vista dell’anno educativo 2026-2027. L’intervento ha ridotto significativamente la lista di attesa per i servizi di prima infanzia, confermando l’impegno dell’ente nel sostenere le famiglie. La decisione si inserisce in un piano di potenziamento delle strutture educative per i bambini più piccoli. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sui criteri di assegnazione dei nuovi posti.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a favore delle famiglie investendo ulteriormente nei servizi educativi per la prima infanzia. In vista dell’anno educativo 20262027 sono infatti stati attivati 21 nuovi posti nei nidi comunali e convenzionati, un intervento che ha consentito di ridurre sensibilmente la lista d’attesa. Alla chiusura delle iscrizioni erano pervenute 117 domande a fronte di un’offerta iniziale di 80 posti disponibili tra strutture comunali e convenzionate, con una lista d’attesa composta da 37 bambini. Per rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie e compatibilmente con le risorse disponibili,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Asili nido, l’amministrazione attiva altri 21 posti

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