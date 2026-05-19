Terni Stefano Bandecchi | Campagna ideologica sugli asili nido A disposizione trentanove posti per i nuovi nati

Da ternitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, il presidente di una società sportiva ha commentato le recenti discussioni sui servizi per l’infanzia, affermando che si tratta di una campagna ideologica e strumentale. Ha precisato che sono disponibili trentanove posti per i nuovi nati negli asili nido comunali, senza menzionare eventuali piani di privatizzazione o modifiche ai servizi attuali. La polemica si concentra sulle interpretazioni riguardo alla gestione dei nidi e alle eventuali proposte di cambiamento nel sistema di fruizione.

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“Da giorni è in atto una campagna strumentale ed ideologica che parla di una presunta privatizzazione degli asili nido comunali. Una campagna alimentata non a caso dai partiti di sinistra, da alcune organizzazioni sindacali fortemente di parte e da chi opera nell’ombra. Una serie di chiacchiere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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