Terni Stefano Bandecchi | Campagna ideologica sugli asili nido A disposizione trentanove posti per i nuovi nati

A Terni, il presidente di una società sportiva ha commentato le recenti discussioni sui servizi per l’infanzia, affermando che si tratta di una campagna ideologica e strumentale. Ha precisato che sono disponibili trentanove posti per i nuovi nati negli asili nido comunali, senza menzionare eventuali piani di privatizzazione o modifiche ai servizi attuali. La polemica si concentra sulle interpretazioni riguardo alla gestione dei nidi e alle eventuali proposte di cambiamento nel sistema di fruizione.

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