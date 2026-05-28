Ammissioni e riammissioni agli asili nido | via alle domande per i 410 posti disponibili per l' anno 2026-2027
Da domani, 29 maggio, sarà possibile presentare le domande per le ammissioni e le riammissioni negli asili nido di Pescara per l’anno scolastico 2026-2027. Sono disponibili 410 posti complessivi. Le richieste possono essere presentate da genitori o tutori entro i termini previsti. La procedura riguarda sia i nuovi iscritti sia chi desidera mantenere il posto già occupato. Le domande devono essere consegnate presso gli uffici comunali o tramite modalità online.
Da domani, venerdì 29 maggio, sarà possibile presentare le istanze per le ammissioni e le riammissioni negli asili nido di Pescara per l’anno 2026-2027. L’avviso è stato pubblicato e dalle 10 sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune con tutte le informazioni utili per compilare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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