Ascolti tv ieri giovedì 23 luglio chi ha vinto tra Doc Battiti Live In Onda e Zona Bianca

I dati Auditel di ieri, giovedì 23 luglio 2026, mostrano che nessuno tra Doc, Battiti Live, In Onda e Zona Bianca ha ottenuto il massimo degli ascolti. La Rai non ha vinto in modo netto in questa giornata, con risultati che evidenziano una distribuzione più equilibrata tra i programmi. Le cifre precise non sono state ancora rese pubbliche, ma si conferma una giornata caratterizzata da una concorrenza serrata tra i vari show e programmi televisivi.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 23 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time è dominio del Biscione con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte L’Eredità Summer (Rai 1). In prima serata con Doc – Nelle tue mani 3 (Rai 1) dietro Battiti Live (Canale 5). Poi Il Commissario Rex (Rai 2). Ai piedi del podio Chicago Med (Italia 1) seguito da Zona Bianca (Rete 4), In Onda (La7), Kilimangiaro Estate (Rai 3), Quattro Matrimoni (Tv8) e La Corrida (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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