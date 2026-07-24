Nella serata di giovedì 23 luglio 2026, la replica di Doc – Nelle Tue Mani 3 su Rai1 ha ottenuto 1,375 milioni di spettatori con l’11,6% di share. Su Canale 5, Battiti Live ha registrato un ascolto del 18,7%, mentre Zona Bianca ha raggiunto il 7,1%.

Nella serata di ieri, giovedì 23 luglio 2026, su Rai1 la replica di Doc – Nelle Tue Mani 3 interessa 1.375.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 Battiti Live conquista 1.928.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 Il Commissario Rex intrattiene 762.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video 749.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 497.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 710.000 spettatori (7.1%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 659.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 378.000 spettatori (3.2%). Sul Nove La Corrida raduna 308. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 23 Luglio 2026. Battiti Live si conferma al 18.7% vs Doc in replica 11.6%, bene Zona Bianca (7.1%)

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Ascolti TV del 9 luglio Francia trionfa e Battiti Live in calo

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