Ascolti tv ieri giovedì 16 luglio chi ha vinto tra Doc Battiti Live In Onda e Zona Bianca

I dati Auditel del 16 luglio 2026 mostrano che nessuno dei programmi principali ha raggiunto il massimo ascolto. La serata ha visto una distribuzione di spettatori tra diversi titoli, senza un chiaro vincitore tra i programmi di intrattenimento e informazione. La Rai non ha ottenuto il primo posto in questa giornata, con alcune trasmissioni che hanno attirato meno pubblico rispetto a quanto previsto. I numeri complessivi indicano una distribuzione equilibrata degli spettatori tra i diversi canali e programmi.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 16 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time è dominio del Biscione con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Rai 1). In prima serata con Doc – Nelle tue mani 3 (Rai 1) dietro Battiti Live (Canale 5). Poi Chicago Med (Italia 1). Ai piedi del podio La Finale. Italia-Francia 2026 (Rai 2) seguito da Zona Bianca (Rete 4), In Onda (La7), La Grande Opera all’Arena di Verona (Rai 3), Quattro Matrimoni (Tv8) e La Corrida (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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