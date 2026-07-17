Ascolti TV | Giovedì 16 Luglio 2026 Battiti Live vince col 18.7% 1,8 mln Doc in replica fermo al 12.5% 1,5 mln

Da davidemaggio.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di giovedì 16 luglio 2026, Battiti Live ha ottenuto l’18,7% di share con circa 1,8 milioni di spettatori, mentre la replica della terza stagione di Doc ha raccolto 1,5 milioni di spettatori, pari al 12,5% di share, dalle 21:50 a mezzanotte su Rai1.

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Nella serata di ieri, giovedì 16 luglio 2026, su Rai1 la replica di Doc – Nelle Tue Mani 3 interessa 1.465.000 spettatori pari al 12.5% di share dalle 21:50 a mezzanotte. Su Canale5  Battiti Live conquista 1.812.000 spettatori con uno share del 18.7% dalle 21:58 alle 00:55. Su Rai2 La Finale. Italia-Francia 2026 – Il cielo è azzurro sopra Berlino intrattiene 799.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Chicago Med  incolla davanti al video 806.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona  segna 445.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 740.000 spettatori (7.5%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 730. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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