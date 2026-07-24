ASCOLTI TV 23 LUGLIO 2026 | BATTITI LIVE 18,7% LE REPLICHE DI DOC 11,6% ZONA BIANCA 7,1% IL NUOVO REX 5,6%

Notizia in breve

Il primo programma più visto il 23 luglio 2026 è stato Battiti Live con l’18,7% di share. Seguono le repliche di Doc con l’11,6%, Zona Bianca con il 7,1% e Il nuovo Rex con il 5,6%. Tra gli altri programmi, i gruppi RAI 24H hanno totalizzato circa 4.457 spettatori con il 30,22% di share, mentre Mediaset 24H ha registrato circa 6.699 spettatori con il 45,42%. UnoMattina News ha avuto circa 190 mila spettatori, pari all’11% di share.