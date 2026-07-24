ASCOLTI TV 23 LUGLIO 2026 | BATTITI LIVE 18,7% LE REPLICHE DI DOC 11,6% ZONA BIANCA 7,1% IL NUOVO REX 5,6%
Il primo programma più visto il 23 luglio 2026 è stato Battiti Live con l’18,7% di share. Seguono le repliche di Doc con l’11,6%, Zona Bianca con il 7,1% e Il nuovo Rex con il 5,6%. Tra gli altri programmi, i gruppi RAI 24H hanno totalizzato circa 4.457 spettatori con il 30,22% di share, mentre Mediaset 24H ha registrato circa 6.699 spettatori con il 45,42%. UnoMattina News ha avuto circa 190 mila spettatori, pari all’11% di share.
ASCOLTI TV 23 LUGLIO 2026 • GIOVEDÌ •. GRUPPI R A I 24H – 2199 33.24 PT – 4457 30.22 M E D I A S E T 24H – 2776 41.95 PT – 6699 45.42 UnoMattina News – 190 11.70 + 501 15.80 Tg1 – 852 20.50 UnoMattina – 722 18.10 Italia AR – 713 14.50 Camper Osteria Italia – 923 16.30 + 1522 17.53 Tg1 + Economia – 2710 24.70 + 2189 20.30 Capri 2 – 1062 12.10 Tg1 – 864 11.40 Vita in Diretta Start – 928 12.10 Pres. Vita in Diretta (17:04) – 1260 16.20 Vita in Diretta (17:28) – 1569 20.18 Reazione a Catena – 2120 22.88 Reazione a Catena – 3043 25.78 Tg1 – 3268 24.50 L’Eredità Summer (20:44-21:42) – 2436 16.07 Doc: Nelle Tue Mani 3 – 1375 11.60 (1509 10.90 + 1258 12. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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Ascolti TV | Giovedì 23 Luglio 2026. Battiti Live si conferma al 18.7% vs Doc in replica 11.6%, bene Zona Bianca (7.1%)Nella serata di giovedì 23 luglio 2026, la replica di Doc – Nelle Tue Mani 3 su Rai1 ha ottenuto 1,375 milioni di spettatori con l’11,6% di share.
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