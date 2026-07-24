ASCOLTI TV 23 LUGLIO 2026 | BATTITI LIVE LE REPLICHE DI DOC IL NUOVO REX

Notizia in breve

Battiti Live ha registrato 2,5 milioni di spettatori, superando la replica di Doc che si ferma a 1,8 milioni. Il nuovo REX ha ottenuto 1,2 milioni di spettatori. UnoMattina News ha totalizzato 900 mila ascolti, mentre Tg1 ha raggiunto 3 milioni. Vita in Diretta Start si ferma a 1,1 milioni. Capri 2 ha avuto circa 700 mila spettatori. Gli ascolti di Tg1 Economia sono di 1,3 milioni.