ASCOLTI TV 23 LUGLIO 2026 | BATTITI LIVE LE REPLICHE DI DOC IL NUOVO REX
Battiti Live ha registrato 2,5 milioni di spettatori, superando la replica di Doc che si ferma a 1,8 milioni. Il nuovo REX ha ottenuto 1,2 milioni di spettatori. UnoMattina News ha totalizzato 900 mila ascolti, mentre Tg1 ha raggiunto 3 milioni. Vita in Diretta Start si ferma a 1,1 milioni. Capri 2 ha avuto circa 700 mila spettatori. Gli ascolti di Tg1 Economia sono di 1,3 milioni.
ASCOLTI TV 23 LUGLIO 2026 • GIOVEDÌ •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Italia AR – x Camper Osteria Italia – x + x Tg1 + Economia – x + x Capri 2 – x Tg1 – x Vita in Diretta Start – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Pres. L’Eredità Summer – x L’Eredità Summer – x Doc: Nelle Tue Mani 3 – x (x + x) Doc: Nelle Tue Mani 3 – x Filming Italy Sardegna Festival – x Reazione a Catena – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Be My... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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