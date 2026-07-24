Con il trasferimento di Morgan Rogers dall’Aston Villa al Chelsea per 137 milioni di euro è stato battuto il nuovo record di soldi spesi per un giocatore britannico. Nella nuova puntata di In the Box, il nostro podcast sul calcio inglese, analizziamo il colpo dei Blues e gli eccessi delle spese fatte in Premier League: costi sostenibili o alla lunga è una bolla che esploderà? Infine, omaggio al grande Kevin Keegan, scomparso all’età di 75 anni, ricordando in particolare la finale di FA Cup del 1974 vinta dal Liverpool sul Newcastle. In the Box, il podcast sul calcio inglese è curato da Paolo Avanti, Stefano Cantalupi e Pier Luigi Giganti. Due volte alla settimana si discutono e analizzano i temi più importanti della Premier League e del calcio britannico in genere, con un occhio anche alle serie minori e alla FA Cup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - ASCOLTA In The Box. Rogers, una follia da 137 milioni. Keegan e quella storica finale

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