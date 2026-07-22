Morgan Rogers si distingue per la sua capacità di segnare con tiri da fuori area, con l'Aston Villa che a febbraio aveva segnato 13 gol in questo modo. È noto anche per la sua sincerità, ma al momento fatica a ottenere un ruolo da titolare nel Chelsea, club per il quale ha firmato un contratto da 137 milioni di euro.

Morgan Rogers brilla per tiri da fuori e sincerità. Sul primo aspetto parlano i numeri: a febbraio scorso l’Aston Villa primeggia per gol dalla lunga distanza, ben 13. Il lato paranormale della statistica è che il dato degli Emery-boys è superiore di oltre il 200% a qualsiasi altra formazione dei maggiori campionati europei. Buona parte del merito è del ragazzo che coi Villans gioca come nel cortile di casa, considerando che sul documento di identità ha riportato Halesowen, a un colpo di tacco da Birmingham. Morgan il bombardiere ha centrato la porta così tanto che a Birmingham ha bussato il Chelsea con un’offerta da 137 milioni di euro: ok, goodbye Villans. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Morgan Rogers, l'uomo da 137 milioni che faticherà ad essere titolare nel Chelsea

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