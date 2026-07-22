L’acquisto più costoso del Chelsea | Morgan Rogers si unisce con un contratto da 137 milioni di euro
Il Chelsea ha annunciato l'acquisto di Morgan Rogers, con un contratto valutato circa 137 milioni di euro. La firma è stata ufficializzata questa mattina e rappresenta l’operazione più costosa nella storia del club. Rogers, attaccante, arriva da un trasferimento che ha attirato molta attenzione nel mercato estivo. La società ha comunicato i dettagli dell’accordo senza ulteriori commenti ufficiali.
2026-07-22 16:54:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il Chelsea ha completato un importante colpo di trasferimento. La squadra di Xabi Alonso ha ufficialmente ingaggiato Morgan Rogers, con il 23enne attaccante che arriva dall’Aston Villa per 137 milioni di euro: l’affare più costoso nella storia del club. Il trequartista dell’Inghilterra ha firmato un contratto fino a giugno 2032, con un’opzione per un’ulteriore stagione, diventando sia l’acquisto record del Chelsea che il giocatore britannico più costoso di tutti i tempi. Rogers è il... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
BREAKING: Chelsea sign Morgan Rogers in record-breaking £117m deal
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Temi più discussi: Premier League, calciomercato da record: Morgan Rogers al Chelsea per 137 milioni di euro; Il Chelsea finalizza l'acquisto di Morgan Rogers per la cifra record di 117 milioni di sterline.; Il Chelsea ha infranto il record di trasferimenti con l'acquisto clamoroso di Morgan Rogers per 138 milioni di euro.; Il Chelsea spende 138 milioni di euro per Morgan Rogers: superando ogni limite sotto la guida di Xabi Alonso.
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