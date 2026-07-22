L’acquisto più costoso del Chelsea | Morgan Rogers si unisce con un contratto da 137 milioni di euro

Notizia in breve

Il Chelsea ha annunciato l'acquisto di Morgan Rogers, con un contratto valutato circa 137 milioni di euro. La firma è stata ufficializzata questa mattina e rappresenta l’operazione più costosa nella storia del club. Rogers, attaccante, arriva da un trasferimento che ha attirato molta attenzione nel mercato estivo. La società ha comunicato i dettagli dell’accordo senza ulteriori commenti ufficiali.