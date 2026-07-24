Chi tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Ad Aryna Sabalenka è stato posto questo quesito. Ma lei non si è tirata indietro: "Proprio questa domanda dovevi farmi? Naturalmente preferisco Jannik, perché abbiamo stili di gioco simili. Penso che entrambi abbiamo un buon dritto, un buon rovescio e un buon servizio. Abbiamo anche uno stile di tennis aggressivo, diciamo così". "Però mi piace molto il modo in cui si muove Alcaraz - ha proseguito in un'intervista rilasciata a First&Red -, il modo in cui legge il campo e il modo in colpisce ogni palla. È evidente che Carlos si diverta davvero a giocare. Non c’è una sola palla che non provi a raggiungere. Alcaraz ci proverà sempre fino alla fine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Aryna Sabalenka, un siluro contro Alcaraz: "Naturalmente Sinner"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aryna Sabalenka shows Carlos Alcaraz her engagement ring.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Aryna Sabalenka esprime la propria preferenza tennistica tra Sinner e Alcaraz

Dopo Jannik Sinner anche Aryna Sabalenka è scesa in campo con una borsa GucciDopo la vittoria di Jannik Sinner, anche Aryna Sabalenka è stata vista con una borsa Gucci durante una recente partita.

Argomenti più discussi: Aryna Sabalenka, un siluro contro Alcaraz: Naturalmente Sinner | Libero Quotidiano.it; Giovanna Botteri rosica per Sinner, Bertolucci la spiana: Dov'è il problema | Libero Quotidiano.it.

Sabalenka si sposa: ecco l’anello e l'incredibile proposta da film. Chi è il fidanzato Georgios FrangulisFiori, candele e un anello di diamanti di dimensioni imponenti: così Georgios Frangulis ha chiesto ad Aryna Sabalenka di sposarlo. L’imprenditore 37enne si è inginocchiato davanti alla campionessa ... corrieredellosport.it

Alize Cornet spiega chi è Aryna Sabalenka: Piangevo da sola in un ristorante, lei mi commosseLa tennista francese Alize Cornet ha raccontato cosa accadde tre anni fa allo US Open: Avevo problemi personali, non ero al meglio della mia vita, e piangevo da sola al ristorante. Aryna Sabalenka ... fanpage.it