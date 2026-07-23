aryna sabalenka esprime la propria preferenza tennistica tra sinner e alcaraz

Aryna Sabalenka ha scelto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, senza esitazioni. La numero uno del ranking WTA ha dichiarato la sua preferenza, ma non sono stati forniti dettagli sulla scelta. La tennista ha affrontato la domanda durante un’intervista, senza ulteriori commenti o spiegazioni sulla decisione. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle opinioni di un’atleta di alto livello riguardo ai suoi colleghi nel circuito.

Aryna Sabalenka rompe gli indugi quando le viene chiesto di schierarsi tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La numero uno del ranking WTA, intervistata da First&Red, individua nell’azzurro il giocatore a cui sente di assomigliare maggiormente sotto il profilo tecnico, pur riservando parole di grande stima anche allo spagnolo, del quale apprezza talento, creatività e continua ricerca del miglioramento. Di fronte alla domanda su quale dei due campioni preferisca, Sabalenka non nasconde un iniziale imbarazzo, prima di spiegare le ragioni della sua scelta: “ Proprio questa domanda dovevi farmi? Naturalmente preferisco Jannik, perché abbiamo stili di gioco simili. 🔗 Leggi su Oasport.it

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