Dopo la vittoria di Jannik Sinner, anche Aryna Sabalenka è stata vista con una borsa Gucci durante una recente partita. La scelta di usare accessori di lusso durante eventi ufficiali ha attirato l'attenzione, suscitando discussioni tra gli appassionati di tennis e moda. Entrambi i tennisti hanno mostrato un interesse per il marchio, che si è fatto notare durante le competizioni più importanti.

Ci piace pensare che tra i motivi che hanno portato Jannik Sinner a diventare il tennista numero uno al mondo non ci siano solo il grande talento e la determinazione, ma anche il fatto di essere stato il primo tennista a scendere in campo con una borsa Gucci. A circa tre anni esatti dal torneo di Wimbledon che ha inaugurato una delle tradizioni più longeve nell’ormai consolidato rapporto tra moda e tennis, anche Aryna Sabalenka si è unita al ristrettissimo gruppo dei tennisti capaci di abbinare una racchetta a una borsa in tela GG. Durante l’incontro con la collega Barbora Krej?íková andato in scena ieri al WTA Rome Open, la numero uno al mondo è scesa in campo stringendo sotto braccio una borsa Gucci Paparazzo insieme al più classico borsone da tennis.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dopo Jannik Sinner anche Aryna Sabalenka è scesa in campo con una borsa Gucci

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