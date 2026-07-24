Una bambina di 9 anni è morta annegata mentre si trovava vicino alla riva di un lago. La ricostruzione dell’incidente indica che il fondo ha ceduto, causando la caduta e l’immersione improvvisa. La bambina stava facendo una passeggiata e si era concessa qualche minuto in acqua per rinfrescarsi. L’incidente è avvenuto davanti al Tempio Voltiano, senza che si siano registrate altre persone coinvolte.

Como, 24 luglio 2026 – Doveva essere solo una passeggiata sul lungolago, e qualche minuto in acqua per rinfrescarsi. La ricostruzione dell’incidente di cui è stata vittima Arwa Rfali, la bimba di 9 anni annegata martedì davanti al Tempio Voltiano, prende sempre più le pieghe di una fatalità andata al di là di ogni possibile previsione. Assieme ai genitori, alle tre sorelle e alle due cugine, avevano appena terminato un giro in traghetto sul lago, ed erano scesi tutti all’imbarcadero di piazza Cavour. Hanno deciso di fare due passi seguendo la linea del lungolago verso il Tempio Voltiano: era la loro prima volta a Como, città di cui non conoscevano nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arwa, annegata mentre si trovava a riva sul lungolago: cosa ha fatto cedere il fondale?

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