Un pesce siluro è stato osservato nuotare a pochi metri dalla riva del lungolago di Iseo nella mattina di sabato 30 maggio. Il pesce, di grandi dimensioni, si muoveva in cerca di agoni, attirando l’attenzione di alcuni passanti che hanno assistito all’evento. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo a eventuali interventi o conseguenze di questa apparizione.

Iseo, 30 maggio 2026 – Un pesce siluro è stato visto nuotare, questo sabato mattina, sabato 30 maggio, a pochissimi metri dalla riva e dal lungolago di Iseo, tra lo stupore e l'incredulità dei passanti.? Il colosso d'acqua dolce, lungo quasi un metro e mezzo, ha sguazzato tranquillamente a ridosso della sponda per diversi minuti, regalando una scena da "brivido" a grandi e bambini, subito immortalata dai numerosi presenti che si stavano godendo la passeggia del sabato.?Non si è trattato però di una presenza casuale. Gli esperti, infatti, spiegano che a cavallo fra primavera ed estate i pesci siluro si avvicinano massicciamente alle coste. Il motivo? La f rega degli agoni, ovvero il periodo della riproduzione di questi piccoli pesci d'acqua dolce che si radunano in enormi banchi nei pressi del bagnasciuga per deporre le uova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Iseo, un’apparizione a riva: enorme pesce siluro nuota in zona lungolago a caccia di agoni

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