Chi è Arwa Rfali bimba marocchina di 9 anni morta annegata nel lago di Como | in vacanza con i genitori per visitare gli zii
Una bambina marocchina di 9 anni è morta annegata nel lago di Como durante una vacanza con i genitori. La famiglia si trovava nel luogo per visitare gli zii e i cugini residenti nel Monzese. La tragedia si è verificata mentre la bambina stava nuotando o giocando in acqua, ma i dettagli sulla dinamica non sono ancora chiari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare.
Arwa Rfali, 9 anni, era arrivata in Italia insieme ai genitori per una vacanza e per trascorrere alcuni giorni con gli zii e i cugini che vivono da tempo nel Monzese Tragedia nel lago di Como, dove è morta annegata Arwa Rfali, una bambina marocchina di 9 anni arrivata in Italia con i genitori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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