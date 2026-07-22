Chi è Arwa Rfali bimba marocchina di 9 anni morta annegata nel lago di Como | in vacanza con i genitori per visitare gli zii

Notizia in breve

Una bambina marocchina di 9 anni è morta annegata nel lago di Como durante una vacanza con i genitori. La famiglia si trovava nel luogo per visitare gli zii e i cugini residenti nel Monzese. La tragedia si è verificata mentre la bambina stava nuotando o giocando in acqua, ma i dettagli sulla dinamica non sono ancora chiari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare.