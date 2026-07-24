Artem Tkachuk di Mare Fuori è stato condannato a un anno | Voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi

Da metropolitanmagazine.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Artem Tkachuk, attore noto per il ruolo in una serie televisiva, è stato condannato a un anno di carcere. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato che le persone puntano il dito contro di lui invece di affrontare i problemi reali. Ha aggiunto che ci sono migliaia di persone provenienti da alcune aree e con comportamenti violenti che causano danni quotidiani, mentre altri evitano di occuparsi delle questioni più serie.

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“Quarantamila maghrebini e tanti psicopatici che violentano ragazzine e fanno quello che gli pare, distruggono ogni giorno qualcosa o qualcuno..  voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri”. Inizia così il lungo sfogo affidato a  Instagram  da  Artem Tkachuk,  l’attore italo-ucraino di 25 anni diventato celebre per il ruolo di  “Pino ‘o pazzo”  nella serie televisiva  Mare Fuori.  Una reazione a caldo che arriva all’indomani della  sentenza di condanna  in primo grado per i  vandalismi  avvenuti la scorsa primavera nel Milanese. Lo sfogo di Artem Tkachuk. “Quella notte come dichiarato anche davanti al giudice ho fatto 200 metri per comprare le sigarette e mi sono trovato in un  blitz  con accuse che c’erano macchine rotte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Artem Tkachuk di Mare Fuori è stato condannato a un anno: “Voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi”
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