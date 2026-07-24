Artem Tkachuk, attore noto per il ruolo in una serie televisiva, è stato condannato a un anno di carcere. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato che le persone puntano il dito contro di lui invece di affrontare i problemi reali. Ha aggiunto che ci sono migliaia di persone provenienti da alcune aree e con comportamenti violenti che causano danni quotidiani, mentre altri evitano di occuparsi delle questioni più serie.

“Quarantamila maghrebini e tanti psicopatici che violentano ragazzine e fanno quello che gli pare, distruggono ogni giorno qualcosa o qualcuno.. voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri”. Inizia così il lungo sfogo affidato a Instagram da Artem Tkachuk, l’attore italo-ucraino di 25 anni diventato celebre per il ruolo di “Pino ‘o pazzo” nella serie televisiva Mare Fuori. Una reazione a caldo che arriva all’indomani della sentenza di condanna in primo grado per i vandalismi avvenuti la scorsa primavera nel Milanese. Lo sfogo di Artem Tkachuk. “Quella notte come dichiarato anche davanti al giudice ho fatto 200 metri per comprare le sigarette e mi sono trovato in un blitz con accuse che c’erano macchine rotte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Artem Tkachuk di Mare Fuori è stato condannato a un anno: “Voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi”

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Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori arrestato a Milano: devasta auto in sosta e minaccia la polizia

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“Voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri”: Artem Tkachuk condannato a un anno per aver distrutto delle auto a Rho, lo sfogo del Pino ‘o pazzo di Mare FuoriUn uomo è stato condannato a un anno di carcere per aver distrutto alcune auto a Rho.

Artem Tkachuk di Mare Fuori condannato: «Voi cretini puntate il dito su di me, in giro maghrebini e psicopatici». Perché l’avevano arrestatoUn attore è stato condannato dal tribunale di Milano dopo un arresto avvenuto lo scorso maggio.

Temi più discussi: Pino o Pazz di Mare Fuori condannato a un anno di reclusione; Artem Tkachuk attore di Mare Fuori condannato a 1 anno di carcere per aver danneggiato 4 auto a Rho; Voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri: Artem Tkachuk condannato a un anno per aver distrutto delle auto a Rho, lo sfogo del Pino 'o pazzo di Mare Fuori; Mare Fuori, Artem Tkachuk condannato per il dannegiamento di 4 auto.

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