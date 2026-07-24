Artem Tkachuk di Mare Fuori è stato condannato a un anno | Voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi
Artem Tkachuk, attore noto per il ruolo in una serie televisiva, è stato condannato a un anno di carcere. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato che le persone puntano il dito contro di lui invece di affrontare i problemi reali. Ha aggiunto che ci sono migliaia di persone provenienti da alcune aree e con comportamenti violenti che causano danni quotidiani, mentre altri evitano di occuparsi delle questioni più serie.
“Quarantamila maghrebini e tanti psicopatici che violentano ragazzine e fanno quello che gli pare, distruggono ogni giorno qualcosa o qualcuno.. voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri”. Inizia così il lungo sfogo affidato a Instagram da Artem Tkachuk, l’attore italo-ucraino di 25 anni diventato celebre per il ruolo di “Pino ‘o pazzo” nella serie televisiva Mare Fuori. Una reazione a caldo che arriva all’indomani della sentenza di condanna in primo grado per i vandalismi avvenuti la scorsa primavera nel Milanese. Lo sfogo di Artem Tkachuk. “Quella notte come dichiarato anche davanti al giudice ho fatto 200 metri per comprare le sigarette e mi sono trovato in un blitz con accuse che c’erano macchine rotte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori arrestato a Milano: devasta auto in sosta e minaccia la polizia
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“Voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri”: Artem Tkachuk condannato a un anno per aver distrutto delle auto a Rho, lo sfogo del Pino ‘o pazzo di Mare FuoriUn uomo è stato condannato a un anno di carcere per aver distrutto alcune auto a Rho.
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Temi più discussi: Pino o Pazz di Mare Fuori condannato a un anno di reclusione; Artem Tkachuk attore di Mare Fuori condannato a 1 anno di carcere per aver danneggiato 4 auto a Rho; Voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri: Artem Tkachuk condannato a un anno per aver distrutto delle auto a Rho, lo sfogo del Pino 'o pazzo di Mare Fuori; Mare Fuori, Artem Tkachuk condannato per il dannegiamento di 4 auto.
Da Mare Fuori alla condanna per vandalismo: la parabola di Artem Tkachuk L'attore e tre amici sono stati giudicati colpevoli di aver danneggiato quattro macchine in strada, la giudice concede la condizionale vincolata al risarcimento Leggi l’articolo complet x.com
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