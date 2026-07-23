Un uomo è stato condannato a un anno di carcere per aver distrutto alcune auto a Rho. In un messaggio pubblicato sui social, ha criticato le persone che, a suo dire, si concentrano su di lui anziché affrontare problemi più gravi, come la presenza di immigrati che, secondo la sua versione, commettono reati come violenze e distruzioni. Non sono stati forniti dettagli sui reati o sulle circostanze specifiche dell’incidente.

“Quarantamila maghrebini e tanti psicopatici che violentano ragazzine e fanno quello che gli pare, distruggono ogni giorno qualcosa o qualcuno.. voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri”. Inizia così il lungo sfogo affidato a Instagram da Artem Tkachuk, l’attore italo-ucraino di 25 anni diventato celebre per il ruolo di “Pino ‘o pazzo” nella serie televisiva Mare Fuori. Una reazione a caldo che arriva all’indomani della sentenza di condanna in primo grado per i vandalismi avvenuti la scorsa primavera nel Milanese. L’attore rivendica la propria estraneità ai fatti, attaccando frontalmente forze dell’ordine e stampa: “Quella notte come dichiarato anche davanti al giudice ho fatto 200 metri per comprare le sigarette e mi sono trovato in un blitz con accuse che c’erano macchine rotte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri”: Artem Tkachuk condannato a un anno per aver distrutto delle auto a Rho, lo sfogo del Pino ‘o pazzo di Mare Fuori

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