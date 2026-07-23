Artem Tkachuk di Mare Fuori condannato | Voi cretini puntate il dito su di me in giro maghrebini e psicopatici Perché l’avevano arrestato

Un attore è stato condannato dal tribunale di Milano dopo un arresto avvenuto lo scorso maggio. In un messaggio sui social, ha criticato chi lo ha accusato, definendo “cretini” coloro che puntano il dito su di lui. L’attore ha commentato anche sulla presenza di “maghrebini e psicopatici” in Italia, affermando che ci sono problemi più gravi nel paese. La condanna segue l’arresto legato a un procedimento giudiziario in corso.

Sono ben altri i problemi in Italia con «maghrebini e psicopatici» che fanno quello che gli pare scrive l’attore Artem Tkachuk in uno sfogo social, dopo che il tribunale di Milano lo ha condannato, dopo l’arresto dello scorso maggio. L’attore che in Mare Fuori interpreta Pino ‘o pazzo si lamenta con rabbia nelle sue storie su Instagram: «Quarantamila maghrebini e tanti psicopatici che violentano ragazzine e fanno quello che gli pare – scrive nelle storie – distruggono ogni giorno qualcosa o qualcuno. voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri». Perché Tkachuk è stato condannato a Milano. L’attore italo-ucraino, 25 anni, era stato arrestato nella notte tra il 20 e il 21 maggio scorsi in via Molino Prepositurale a Rho, con l’accusa di danneggiamento aggravato di quattro autovetture. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CONDANNATO L'ATTORE DI MARE FUORI: UN ANNO DI RECLUSIONE PER IL DANNEGGIAMENTO DI QUATTRO AUTO

Notizie e thread social correlati

“Voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri”: Artem Tkachuk condannato a un anno per aver distrutto delle auto a Rho, lo sfogo del Pino ‘o pazzo di Mare FuoriUn uomo è stato condannato a un anno di carcere per aver distrutto alcune auto a Rho.

Mare Fuori, Artem Tkachuk arrestato a Milano: cosa è successo davvero a Pino ‘o Pazzo e perché è finito nei guaiArtem Tkachuk, noto per il suo ruolo nella serie televisiva Mare Fuori, è stato arrestato a Milano.

Temi più discussi: Artem Tkachuk condannato a 1 anno: l’attore di Mare Fuori danneggiò auto con tre amici; Catanzaro, bimbo di 18 mesi muore in ospedale: altri 4 ricoverati; Malagò, Maldini e Leonardo in Lega A per incontrare i club; Artem Tkachuk, lo sfogo dell'attore di 'Mare Fuori': Stranieri e psicopatici impuniti e condannano me senza prove.

Condannato a un anno Artem Tkachuk, l'attore di Mare Fuori noto per il ruolo di Pino 'o Pazzo. Il 25enne è stato riconosciuto colpevole del danneggiamento di quattro auto a Rho, insieme ad altri tre giovani. La pena è sospesa, ma dovranno risarcire i danni x.com

Artem Tkachuk, il Pino o Pazz di Mare Fuori, condannato a un anno di reclusioneL'attore di Mare Fuori Artem Tkachuk è stato condannato a un anno di carcere per danneggiamento di quattro automobili a Rho. La sentenza riguarda fatti avvenuti in Lombardia. emmepress.com

Artem Tkachuk condannato: un anno con la condizionale per il protagonista di Mare FuoriArtem Tkachuk, noto al grande pubblico per il ruolo di Pino ‘o pazzo nella serie tv Mare Fuori, è stato condannato a un anno di reclusione ... tvserial.it

Mauro Bortolotti & Walter Branchi – Paesaggi Intravisti [38:30] reddit