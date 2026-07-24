L'Arsenal e il Tottenham sono in corsa per il talento norvegese Nusa, esploso ai Mondiali, con la Roma che monitora la situazione e valuta un possibile rilancio. Il Lipsia, club proprietario del giocatore, ha fissato il prezzo a 51 milioni di euro. Nessuna delle due squadre ha ancora presentato un'offerta ufficiale, ma entrambe sono interessate a rafforzare il reparto offensivo con il giovane esterno.

Duello Arsenal Tottenham per il talento norvegese esploso ai Mondiali: la Roma resta vigile e pronta a rilanciare. Arsenal e Tottenham hanno messo nel mirino Antonio Nusa, esterno dell’ RB Leipzig reduce da un Mondiale brillante con la Norvegia. Le due rivali del Nord di Londra stanno valutando l’ingaggio del classe 2003, ma devono fare i conti con una concorrenza sempre più intensa e con la valutazione fissata dal Lipsia: 51 milioni di sterline, cifra che rappresenta il principale ostacolo alla trattativa. Nusa, protagonista in Bundesliga e autore di un Mondiale di alto livello – 6 presenze e il primo gol della Norvegia agli ottavi contro la Costa d’Avorio – è diventato uno dei profili più richiesti d’Europa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Arsenal e Tottenham su Nusa: duello di mercato con la Roma, ma il Lipsia chiede 51 milioni

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