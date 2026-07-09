L’Arsenal affronterà la concorrenza del Tottenham per il norvegese Antonio Nusa

L’Arsenal e il Tottenham stanno monitorando il giovane attaccante norvegese della Bundesliga. Entrambi i club del nord di Londra sono interessati a portarlo in Premier League durante la prossima finestra di mercato. La trattativa tra le squadre non è ancora iniziata, ma la loro attenzione si concentra sulla stessa ala, considerata uno dei talenti emergenti del calcio tedesco.

Breaking: Arsenal e Tottenham potrebbero essere diretti verso un’altra battaglia di trasferimento quest’estate, con entrambi i club del nord di Londra che, secondo quanto riferito, tengono d’occhio una delle giovani ali più interessanti della Bundesliga. Il mercato degli attaccanti larghi della Premier League sta già diventando affollato e i club devono muoversi rapidamente prima che i prezzi aumentino ulteriormente. Per l’Arsenal, un’altra ala esplosiva avrebbe senso dato che Mikel Arteta cerca di mantenere la sua squadra vincitrice del titolo fresca e imprevedibile. Il Tottenham, nel frattempo, ha bisogno di più qualità e profondità offensiva mentre cerca di colmare il divario con le squadre più forti della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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