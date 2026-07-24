Il Tour de France si avvicina alla tappa più impegnativa dell’intera corsa, con un arrivo previsto all'Alpe d'Huez. Sabato si deciderà il podio finale, dopo che il ciclista sloveno ha dimostrato ancora una volta la sua forza sulle salite. La giornata sarà tra le più attese e spettacolari della manifestazione, con i corridori impegnati in una delle sfide più dure di questa edizione.

Dopo l'ennesima prova di forza di Tadej Pogacar, capace di dominare ancora una volta sulle grandi salite, il Tour de France si prepara a vivere una delle giornate più attese e spettacolari dell'intera edizione. La ventesima tappa, ultima del durissimo trittico alpino, promette infatti scintille. La frazione, lunga 170,9 chilometri, prenderà il via da Bourg-d'Oisans per concludersi all'Alpe d'Huez, al termine di un percorso monumentale. I corridori dovranno affrontare il Glandon, il Col de la Croix de Fer, il Télégraphe, il Galibier – che con i suoi 2.642 metri rappresenta il punto più alto – il Col de Sarenne e, infine, l'ascesa verso l'Alpe d'Huez da un versante alternativo, decisamente meno conosciuto rispetto ai celebri 21 tornanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arrivo bis all'Alpe d'Huez per la tappa più dura: sabato si decide il podio del Tour

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