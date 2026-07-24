Un superyacht di 67 metri è approdato sulla spiaggia libera degli Alimini, a Otranto, nel Salento. Gli ospiti sono scesi e sono stati allestiti spazi di lusso sulla sabbia. La presenza del natante ha attirato i bagnanti e ha portato all’intervento della Guardia Costiera, che ha verificato la situazione. La spiaggia è rimasta aperta al pubblico, ma l’allestimento di aree private ha suscitato attenzione tra i presenti.

Una spiaggia libera del Salento trasformata, per qualche ora, in un’area privata riservata agli ospiti di un superyacht. È quanto accaduto sul litorale degli Alimini, a Otranto, dove l’allestimento di una vera e propria zona relax sulla sabbia ha attirato l’attenzione dei bagnanti e fatto scattare l’intervento della Guardia Costiera. La scena ha lasciato molti presenti sorpresi: su un tratto di arenile pubblico sono comparsi due grandi gazebo, diverse sedute e un frigorifero portatile, una sistemazione organizzata dall’equipaggio di un’imponente imbarcazione ancorata al largo. L’intento, secondo quanto ricostruito, era quello di preparare uno spazio dedicato agli ospiti dello yacht prima del loro arrivo sulla terraferma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva un superyacht da 67 metri sulla spiaggia libera in Salento, sbarcano gli ospiti e viene “apparecchiato” un allestimento da lusso. Interviene la guardia costiera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Malore su una nave da crociera: interviene la guardia costiera per soccorrerla

Rete da pesca da 150 metri a ridosso della scogliera e 800 chili di vongole sequestrati dalla guardia costieraLa guardia costiera di Ortona ha sequestrato una rete da pesca di 150 metri vicino alla scogliera e 800 chili di vongole durante controlli effettuati...

Argomenti più discussi: AMS, dalla progettazione strutturale ai sistemi custom per superyacht; Porto Ercole cala l'asso: arriva Lady S, il mega yacht da 93 metri con il primo cinema IMAX di bordo; Monaco Yacht Show 2026: il futuro dei superyacht prende forma con 43 anteprime mondiali; L'ambasciatore Usa arriva a Bibione con il superyacht da 117 metri per portare la figlia al luna park.

Dai 500 milioni di Koru di Jeff Bezos agli yacht dei principi russi: lusso, tecnologia e segreti dei superyacht più esclusivi del mondo. Un viaggio tra record, design estremo e follie galleggianti. Quale ti sorprende di più? 2lnk.io/gjNRj x.com

L'ambasciatore USA arriva a Bibione con il superyacht da 117 metri per portare la figlia al luna parkUn'inattesa deviazione dal rigido protocollo diplomatico ha trasformato un pomeriggio estivo a Bibione in un evento da ricordare. Dopo una cinque ... msn.com