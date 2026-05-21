Malore su una nave da crociera | interviene la guardia costiera per soccorrerla

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un passeggero statunitense della nave da crociera "Azamara Quest" è stato soccorso nella serata di ieri dalla Guardia Costiera di Ischia dopo un malore accusato mentre l'unità si trovava in navigazione a circa cinque miglia nautiche dall'isola. Ricevuta la richiesta di assistenza, la Sala. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Malore su nave: la Guardia Costiera salva un turistaUn turista francese di 76 anni ha subito un grave malore a bordo della Costa Smeralda mentre la nave navigava da Savona verso Marsiglia.

Paura sulla nave da crociera “Queen Anne” nello Stretto, passeggero soccorso in mare dalla Guardia CostieraIntervento di soccorso nel pomeriggio di oggi nelle acque del Messinese, dove la Guardia Costiera di Milazzo ha effettuato un’evacuazione medica...

malore su una naveMalore su nave da crociera, turista americano evacuato dalla Guardia costieraLa motovedetta CP 807 interviene a cinque miglia da Ischia per trasbordare un passeggero dell'Azamara Quest. Trasferito al Rizzoli di Lacco Ameno ... ildispariquotidiano.it

malore su una naveMalore su nave da crociera al largo di Ischia, soccorso turista USATurista statunitense di 68 anni soccorso dalla Guardia costiera per un malore su nave da crociera al largo di Ischia ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web