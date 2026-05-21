Malore su una nave da crociera | interviene la guardia costiera per soccorrerla
Un passeggero statunitense della nave da crociera "Azamara Quest" è stato soccorso nella serata di ieri dalla Guardia Costiera di Ischia dopo un malore accusato mentre l'unità si trovava in navigazione a circa cinque miglia nautiche dall'isola. Ricevuta la richiesta di assistenza, la Sala. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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