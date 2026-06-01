Rete da pesca da 150 metri a ridosso della scogliera e 800 chili di vongole sequestrati dalla guardia costiera

La guardia costiera di Ortona ha sequestrato una rete da pesca di 150 metri vicino alla scogliera e 800 chili di vongole durante controlli effettuati tra lunedì 1° giugno e i giorni precedenti.

Una rete da posta e 800 chili di vongole sequestrate: questo l'esito dei controlli della guardia costiera di Ortona fra lunedì 1° giugno e i giorni precedenti. In particolare, nella giornata di oggi, la motovedetta Cp 885 e con una pattuglia terrestre hanno effettuato controlli lungo il litorale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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