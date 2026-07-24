Arriva il primo vero esodo estivo | ecco il piano l' Anas

Notizia in breve

Nel primo vero esodo estivo, 27 milioni di veicoli si spostano sulle strade italiane durante l'ultimo fine settimana di luglio. L'Anas ha predisposto un piano per gestire l’afflusso di mezzi, con interventi di monitoraggio e controllo del traffico. Sono previste maggiori criticità in alcune aree principali e lungo le direttrici di maggiore percorrenza verso le destinazioni turistiche. La circolazione si intensifica con l’arrivo delle ferie e la ripresa delle partenze.