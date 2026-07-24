Arriva il primo vero esodo estivo | ecco il piano l' Anas
Nel primo vero esodo estivo, 27 milioni di veicoli si spostano sulle strade italiane durante l'ultimo fine settimana di luglio. L'Anas ha predisposto un piano per gestire l’afflusso di mezzi, con interventi di monitoraggio e controllo del traffico. Sono previste maggiori criticità in alcune aree principali e lungo le direttrici di maggiore percorrenza verso le destinazioni turistiche. La circolazione si intensifica con l’arrivo delle ferie e la ripresa delle partenze.
L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane. Una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. Come al solito oggi e domani a essere congestionate saranno soprattutto quelle arterie che partono dai grandi centri verso i tradizionali luoghi di villeggiatura, mentre domenica ci si aspetta traffico principalmente in direzione opposta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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