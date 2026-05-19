Meteo cambia tutto | stop ai temporali e arriva il primo vero caldo estivo

Da dayitalianews.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di piogge frequenti, sbalzi di temperatura e un clima che ricordava più l’autunno che la primavera, le previsioni segnalano un cambiamento improvviso. Le condizioni meteorologiche in Italia stanno per variare drasticamente, con l’attenuarsi dei temporali e l’arrivo di temperature più elevate che si avvicinano ai valori tipici dell’estate. Questa trasformazione climatica si verifica in un periodo in cui molte regioni hanno sperimentato frequenti abbassamenti di temperatura e precipitazioni diffuse.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo settimane segnate da piogge diffuse, sbalzi termici e un clima più autunnale che primaverile, l’Italia si prepara a una svolta netta sul fronte meteo. Gli ultimi temporali lasceranno infatti spazio a giornate più stabili e soleggiate, accompagnate da un deciso aumento delle temperature che nel weekend potranno raggiungere i 30-32 gradi in diverse zone del Paese.   Ultimi rovesci prima dell’arrivo dell’anticiclone Nelle prossime ore sono ancora attesi fenomeni di instabilità soprattutto al Nord-Est, lungo alcune aree tirreniche e sui rilievi alpini e appenninici. Si tratterà però degli ultimi episodi perturbati prima dell’arrivo di una fase molto più stabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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