Il Pride 2026 si svolgerà sabato 1 agosto alle ore 18 in piazza Mario Chieli, nelle Colline Metallifere. È considerato il Pride più piccolo d’Italia e si svolge in un'area ridotta rispetto ad altri eventi simili. La manifestazione mira a promuovere i diritti e l'inclusione, attirando partecipanti locali e visitatori della zona. La giornata prevede iniziative e momenti di sensibilizzazione, senza specificare ulteriori dettagli sugli eventi programmati.

Il ’Pride’ più piccolo d’Italia torna ad animare il cuore delle Colline metallifere. Sabato 1 agosto, a partire dalle 18, piazza Mario Chieli ospiterà il ’ Monterotondo Marittimo Pride 2026’, la manifestazione dedicata ai diritti, all’inclusione e al rispetto delle differenze che, anno dopo anno, richiama partecipanti da tutta la Toscana e anche da altre regioni. Nato dall’iniziativa del Collettivo Claps e cresciuto sotto la direzione artistica di Mauriziano Carannante, il ’Pride’ rappresenta ormai un appuntamento fisso per il piccolo borgo di circa 1.600 abitanti, dimostrando come anche una realtà di dimensioni contenute possa diventare un punto di riferimento nella promozione dei diritti civili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva il ’Pride 2026’. Un luogo piccolo per i grandi diritti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

REALITATEA de pe LITORALUL GRECIEI în 2026 | Tot ce NU îi arat AGENIILE DE TURISM

Notizie e thread social correlati

Roma Pride 2026: Parata, Concerti e DirittiÈ stato annunciato il programma ufficiale di Roma Pride 2026, che si svolgerà con una parata, concerti e vari eventi culturali.

Premio Roma Pride 2026: Trionfano Arte e DirittiLa prima edizione del Premio Roma Pride 2026 si è conclusa con Arte e Diritti come vincitori.

Temi più discussi: Manifesto del Roma Pride; Book Pride 2026; Arriva il ’Pride 2026’. Un luogo piccolo per i grandi diritti; Eravamo già futuro: Salento Pride 2026, dieci anni di battaglie e diritti.

Anpi sostiene Aosta pride 2026 con spilletta 'Diritti e Democrazia'. Il Presidente Nedo Vinzio, 'scelta coerente con la storia partigiana' #ANSA x.com

Arriva il ’Pride 2026’. Un luogo piccolo per i grandi dirittiIl ’Pride’ più piccolo d’Italia torna ad animare il cuore delle Colline metallifere. Sabato 1 agosto, a partire dalle 18, piazza Mario Chieli ospiterà il ’Monterotondo Marittimo Pride 2026’, la ... lanazione.it

Rassegna mensile LGBTQIA+ e Raccomandazioni (15 luglio 2026) reddit

Milano Pride, migliaia in corteo sfidano il caldo: Siamo 350mila. Schlein ricorda il giovane ucciso in Versilia: Vittima di omotransfobiaMigliaia in corteo per il Milano Pride. Arcigay: Retorica negazionista sdoganata, non esserci sarebbe deleterio ... ilfattoquotidiano.it