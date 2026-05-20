Roma Pride 2026 | Parata Concerti e Diritti

È stato annunciato il programma ufficiale di Roma Pride 2026, che si svolgerà con una parata, concerti e vari eventi culturali. Tra le iniziative previste ci sono anche la decima edizione della Pride Croisette e una serie di talk dedicati ai diritti. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà diverse location, con l’obiettivo di promuovere i diritti delle persone LGBTQ+. La data di svolgimento è stata confermata per il mese di giugno.

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Cosa: Presentazione e programma ufficiale del Roma Pride 2026, che include la decima edizione della Pride Croisette, talk, concerti ed eventi culturali. Dove e Quando: A Roma, con base principale presso le Terme di Caracalla (dal 28 maggio al 20 giugno), all’Atlantico Live per il concerto (19 giugno) e per le vie del centro per la Parata (20 giugno). Perché: Per rivendicare e difendere i diritti civili in uno spazio di democrazia e condivisione, supportato da ospiti istituzionali e grandi artisti, uniti dallo slogan “La Repubblica è di chi la abita”. Si è alzata ufficialmente la tela sulla nuova e attesissima edizione del Roma Pride 2026, uno degli eventi più significativi e partecipati della Capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Roma Pride 2026: Parata, Concerti e Diritti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tensioni a Torino, fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine al corteo per Askatasuna Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Roma Pride 2026 sfida il “campo largo” sui diritti LGBTQ+ Giornata contro l’omotransfobia, open day del Salento Pride verso la parata di luglioLECCE – Nella giornata di ieri, domenica 17 maggio, in concomitanza con la ricorrenza della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia,... Roma Pride, oltre la parata del 20 giugno, musica e dibattiti a Caracalla reddit Roma Pride 2026, presentato il programma: parata il 20 giugnoÈ stato presentato oggi, presso il The Social Hub Roma, il programma ufficiale del Roma Pride 2026, insieme al manifesto politico e al percorso della Grande Parata, prevista il 20 giugno nella Capital ... rainews.it Roma Pride 2026, non solo parata: concerti, talk e dibattiti alle Terme di CaracallaNon solo la tradizionale parata del 20 giugno. Il Roma Pride 2026 si trasforma quest’anno in una lunga rassegna di eventi culturali, concerti e dibattiti politici che accompagneranno la Capitale per q ... radiocolonna.it