Roma Pride 2026 | Parata Concerti e Diritti
È stato annunciato il programma ufficiale di Roma Pride 2026, che si svolgerà con una parata, concerti e vari eventi culturali. Tra le iniziative previste ci sono anche la decima edizione della Pride Croisette e una serie di talk dedicati ai diritti. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà diverse location, con l’obiettivo di promuovere i diritti delle persone LGBTQ+. La data di svolgimento è stata confermata per il mese di giugno.
Cosa: Presentazione e programma ufficiale del Roma Pride 2026, che include la decima edizione della Pride Croisette, talk, concerti ed eventi culturali. Dove e Quando: A Roma, con base principale presso le Terme di Caracalla (dal 28 maggio al 20 giugno), all’Atlantico Live per il concerto (19 giugno) e per le vie del centro per la Parata (20 giugno). Perché: Per rivendicare e difendere i diritti civili in uno spazio di democrazia e condivisione, supportato da ospiti istituzionali e grandi artisti, uniti dallo slogan “La Repubblica è di chi la abita”. Si è alzata ufficialmente la tela sulla nuova e attesissima edizione del Roma Pride 2026, uno degli eventi più significativi e partecipati della Capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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