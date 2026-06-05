Premio Roma Pride 2026 | Trionfano Arte e Diritti

La prima edizione del Premio Roma Pride 2026 si è conclusa con Arte e Diritti come vincitori. Il riconoscimento, realizzato in collaborazione con Legacoop, premia chi utilizza cultura e arte per promuovere la libertà. La cerimonia ha celebrato figure e iniziative che si sono distinte nel diffondere messaggi di inclusione e diritti civili attraverso espressioni artistiche. La giuria ha assegnato i premi in una cerimonia pubblica dedicata alla promozione dei valori di libertà e uguaglianza.

Qual è l’Impatto reale dell’Intelligenza Artificiale nel Marketing? Gli scenari raccontati a Megatrends 2026 Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero La prima edizione del Premio Roma Pride segna un momento storico fondamentale per la capitale e per l’intero panorama culturale italiano. In un’epoca complessa, in cui la rappresentazione non può mai considerarsi uno spazio neutrale ma è, al contrario, un campo di battaglia vitale per l’affermazione delle identità, questo nuovo riconoscimento si propone di valorizzare chi ha saputo trasformare l’arte, la comunicazione e lo spettacolo in potenti strumenti di libertà. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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