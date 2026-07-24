Auto per chi ha un Isee sotto i 30 mila euro. Potrebbe arrivare tra qualche mese anche in Italia, dopo la Francia, la possibilità del leasing sociale. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Arriva il leasing sociale, auto nuova a 100 euro al mese

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