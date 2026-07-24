Milano, 24 lug. (askanews) - A Viareggio è stato arrestato un 27enne latitante, accusato di essere "il telefonista" di una banda che truffava gli anziani. A lui vengono contestati 42 episodi di estorsione e truffa aggravata: usando il metodo del finto nipote o del finto operatore postale decine di anziani sono stati convinti a cedere contanti e gioielli ai truffatori, sempre facendo leva su timori per la salute o per qualche guaio di un parente. L'indagine è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma - Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave. Il 27enne era latitante dal 2025 ed era stato rintracciato in Versilia grazie alle indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arrestato latitante, era il telefonista di banda che truffava anziani

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Arrestato il super latitante del clan Mazzarella: era in Costiera Amalfitana

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