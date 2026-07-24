Aria aria mi uccidete | le ultime parole di Fakir E il sindaco Lepore rischia multe e denunce per la manifestazione

Un video riprende le ultime parole di Abderrahim Fakir, che diceva: «Aria, aria, mi uccidete». Le dichiarazioni sono state trascritte dal fonico forense Marco Perino e pubblicate da un quotidiano. La registrazione è stata realizzata da un residente nel quartiere Pilastro di Bologna. Nel frattempo, il sindaco rischia sanzioni e denunce legate alla gestione della manifestazione in quella zona.

«Aria, aria, aria. Mi uccidete!». Le ultime parole di Abderrahim Fakir le hanno immortalate un video registrato da un residente del quartiere Pilastro di Bologna e trascritte dal fonico forense Marco Perino per La Stampa. Il cittadino marocchino dice anche «Foto, foto, foto! », forse per chiedere ai presenti di immortalare quello che stava succedendo. E poi: «Aiuto, è quello azzurro, aiuto!». Un riferimento, forse, a un farmaco contro l’asma. Intanto il sindaco Matteo Lepore rischia per la manifestazione sfociata negli scontri, con circa 60 agenti feriti. Mancava il preavviso e il primo cittadino potrebbe finire segnalato per manifestazione non autorizzata. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pusher ucciso da un poliziotto a Rogoredo: Perché 23 minuti prima di chiamare i soccorsi ...

Notizie e thread social correlati

Morte Fakir a Bologna, Meloni attacca sindaco Lepore: “Irresponsabile convocare manifestazione senza appurare responsabilità”Durante una manifestazione a Bologna, si sono verificati scontri tra manifestanti e oltre 60 agenti, alcuni dei quali sono stati medicati.

Morte di Abderrahim Fakir, la manifestazione a Bologna diventa un caso: Salvini accusa LeporeDopo gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo per la morte di un uomo, il centrodestra critica il sindaco.

Si parla di: Le ultime parole di Fakir prima di morire: Così mi uccidete, mi manca l’aria; Aria, aria, mi uccidete: le ultime parole di Fakir. E il sindaco Lepore rischia multe e denunce per la manifestazione.