Morte Fakir a Bologna Meloni attacca sindaco Lepore | Irresponsabile convocare manifestazione senza appurare responsabilità
Durante una manifestazione a Bologna, si sono verificati scontri tra manifestanti e oltre 60 agenti, alcuni dei quali sono stati medicati. La premier ha criticato il sindaco, definendo irresponsabile aver convocato l’evento senza verificare le responsabilità. Meloni ha chiesto tolleranza zero e ha commentato anche la morte di Fakir, collegata alle tensioni in città. La polemica riguarda anche un video su un ufficiale dell’esercito.
La premier chiede "tolleranza zero" dopo le violenze in città e critica il presidio convocato dal sindaco. Il caso politico si allarga alla morte di Fakir, agli scontri con 64 agenti medicati e al video su Vannacci La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna ad attaccare il sindaco di Bo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Trump Threatens Iran Again | India Protests Intensify | Russia-Ukraine War | World News Today
Notizie e thread social correlati
Morte Fakir, Borgonzoni attacca Lepore dopo scontri Bologna: "Sindaco vergognoso, dovrebbe andarsene"Lucia Borgonzoni ha definito il sindaco di Bologna “vergognoso” e ha chiesto le sue dimissioni dopo gli scontri verificatisi durante la...
Morte di Abderrahim Fakir, la manifestazione a Bologna diventa un caso: Salvini accusa LeporeDopo gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo per la morte di un uomo, il centrodestra critica il sindaco.
Temi più discussi: Caso Fakir, Meloni: 'Fatto inaccettabile'. Schlein: 'Stato ha fallito'; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli.
Morte Fakir, Giorgia #Meloni, su Il Giornale, promette 'tolleranza zero' contro la criminalità urbana, dopo le violenze di Bologna. Fa riflettere - aggiunge la premier - che la sinistra non sia mai scesa in piazza per solidarietà con un agente morto in servizio x.com
La Presidente del Consiglio Giorgia #Meloni interviene sulla morte di #Fakir Abderrahim, l'uomo di origini marocchine morto durante l'arresto al #Pilastro. Quanto accaduto a #Bologna è inaccettabile ha scritto la premier sui social. Sul decesso di Abderrahi facebook
Un video che mostra gli ultimi momenti di Abderrahim Fakir, nato in Marocco, che stava lottando per respirare mentre era detenuto dalla polizia a Bologna, in Italia, ha suscitato proteste che chiedono risposte sulla sua morte. reddit
Morte Fakir, Meloni: Lepore irresponsabile a convocare la manifestazioneHo trovato irresponsabile l'idea del Sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. A dirlo è la ... tg24.sky.it
Bologna nel caos dopo la morte di Fakir, Meloni: Inaccettabile, serve accertare la verità con rigoreLa premier dopo la morte di Fakir e gli scontri: Irresponsabile alimentare un clima di odio verso un Corpo dello Stato ... affaritaliani.it