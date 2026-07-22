Morte Fakir a Bologna Meloni attacca sindaco Lepore | Irresponsabile convocare manifestazione senza appurare responsabilità

Notizia in breve

Durante una manifestazione a Bologna, si sono verificati scontri tra manifestanti e oltre 60 agenti, alcuni dei quali sono stati medicati. La premier ha criticato il sindaco, definendo irresponsabile aver convocato l’evento senza verificare le responsabilità. Meloni ha chiesto tolleranza zero e ha commentato anche la morte di Fakir, collegata alle tensioni in città. La polemica riguarda anche un video su un ufficiale dell’esercito.