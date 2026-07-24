Leandro Paredes valuta di lasciare la nazionale argentina, ammettendo di non sapere se continuerà a giocare con l’Albiceleste. Il centrocampista si dice ancora amareggiato e deluso per la sconfitta in finale mondiale contro la Spagna. In un’intervista, ha espresso apertamente le sue sensazioni riguardo al futuro in nazionale e al suo rapporto con la squadra.

Leandro Paredes pensa all'addio in nazionale. Ancora amareggiato e deluso per la sconfitta in finale mondiale contro la Spagna, il centrocampista argentino ha avuto modo di esprimere tutte le sue sensazioni sull'Albiceleste e sul suo futuro in nazionale in una lunga e sincera intervista. Paredes: "L'Argentina ha fatto un grande Mondiale" Intervistato subito dopo la vittoria per 1-0 del Boca Juniors contro l'O'Higgins ai microfoni di ESPN, Leandro Paredes ha dapprima parlato del suo recente infortunio alle costole: "I primi giorni sono stati duri perché avevo una piccola frattura, ma ora sto meglio. Il dolore intenso si è manifestato nei primi giorni dopo la partita contro l'Egitto, e siamo riusciti a gestirlo bene con l'aiuto dei traumatologi e di altri specialisti per sopportarlo il più possibile". 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Argentina, Paredes può lasciare l'albiceleste: "Non so se continuerò"

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