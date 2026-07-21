La FIFA ha aperto un’indagine sulla rissa scoppiata alla fine della finale tra Argentina e Spagna. Paredes e Molina sono sotto scrutinio e potrebbero essere squalificati. La lite coinvolgeva giocatori e membri dello staff argentini, che si sono scontrati con i festeggianti avversari. La federazione internazionale valuterà eventuali sanzioni che potrebbero coinvolgere anche la nazionale argentina, nel caso si riscontrino comportamenti non conformi alle regole.

La macchia della finale non si cancella con il fischio finale. La rissa scatenata dai giocatori e dallo staff dell’Argentina contro la Spagna che stava per festeggiare il titolo è ora un caso ufficiale. La FIFA ha deciso di intervenire: il presidente Gianni Infantino ha dato mandato al procuratore disciplinare ed etico di indagare su quanto accaduto al MetLife Stadium, con provvedimenti che rischiano di essere pesantissimi sia per i singoli sia a livello di Nazionale. La nota ufficiale: “Potenziali violazioni del Codice Disciplinare”. È la stessa federazione mondiale a comunicarlo. Nella nota ufficiale, la FIFA spiega di aver... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La FIFA indaga sulla rissa in finale: Paredes e Molina rischiano lo stop, e l’Argentina può pagare come Nazionale

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