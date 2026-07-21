Il portiere argentino ha condiviso sui social la delusione per la sconfitta in finale contro la Spagna. Ha detto di aver sognato di riportare la Coppa in Argentina e di dover valutare se è il momento di lasciare la nazionale. La sua carriera con la selezione nazionale è ora sotto osservazione, senza indicazioni ufficiali sul suo futuro.

di Francesco Spagnolo Il Dibu Martinez sui social ha espresso la delusione per la sconfitta in finale contro la Spagna ed ora il suo futuro con l’Argentina è in bilico. La finale di un Mondiale lascia sempre un segno profondo, specialmente quando si sfiora la vittoria. È la sensazione con cui deve fare i conti Dibu Martinez, protagonista assoluto con la maglia dell’Argentina ma costretto ad arrendersi nell’ultimo atto della competizione di fronte alla Spagna. Nonostante una prestazione individuale di altissimo livello, coincisa con interventi decisivi e la solita grande personalità tra i pali, il risultato finale ha lasciato un forte amaro in bocca all’estremo difensore dell’Aston Villa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - L’obiettivo della Juve Dibu Martinez: «Ho sognato di riportare la Coppa in Argentina. Devo capire se è il momento di lasciare l’Albiceleste» – FOTO

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Dibu Martínez alla Juve: Il Sogno per la Porta

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