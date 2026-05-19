Un uomo di 63 anni residente a Grosseto è stato arrestato a seguito di un’operazione condotta dalla polizia postale, coordinata dalla procura di Firenze. Durante le attività di perquisizione, sono stati sequestrati computer e supporti informatici contenenti oltre 50.000 file pedopornografici. L’indagine, iniziata grazie a un’attività di monitoraggio, ha portato al ritrovamento di materiale illegale su diversi dispositivi elettronici dell’uomo. L’arresto segue l’analisi delle prove raccolte durante le indagini.

GROSSETO – Un’indagine della polizia postale coordinata dalla procura di Firenze ha portato all’arresto di un uomo di 63 anni residente a Grosseto e al sequestro di migliaia di contenuti illegali trovati all’interno di computer e supporti informatici. Gli investigatori, impegnati nel monitoraggio delle piattaforme di condivisione file, avrebbero individuato movimenti sospetti riconducibili a un’attività continuativa di download e diffusione di materiale illecito online. Dopo gli approfondimenti tecnici, gli agenti sono arrivati all’abitazione dell’uomo dove è stata eseguita una perquisizione informatica. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il computer presente nell’appartamento sarebbe stato collegato alla rete al momento dell’intervento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Grosseto, trovato con oltre 50mila file pedopornografici: arrestato un 63enne

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