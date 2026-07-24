Arezzo tenta la spaccata col martello ma la vetrina non collabora | denunciato per scarso rendimento

Notizia in breve

Arezzo, un giovane si è presentato davanti a una gioielleria con un martello e uno zaino, tentando di sfondare la vetrina. Tuttavia, la vetrina non si è lasciata facilmente rompere, e l'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine. È stato denunciato per tentato furto e per aver mostrato scarsa abilità nel suo tentativo. La scena si è conclusa senza che nulla venisse portato via.