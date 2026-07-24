Arezzo tenta la spaccata col martello ma la vetrina non collabora | denunciato per scarso rendimento
Arezzo, un giovane si è presentato davanti a una gioielleria con un martello e uno zaino, tentando di sfondare la vetrina. Tuttavia, la vetrina non si è lasciata facilmente rompere, e l'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine. È stato denunciato per tentato furto e per aver mostrato scarsa abilità nel suo tentativo. La scena si è conclusa senza che nulla venisse portato via.
Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Ad Arezzo un giovane avrebbe tentato di svaligiare una gioielleria armato di martello, zaino e una fiducia probabilmente eccessiva nelle proprie capacità di demolizione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Arezzo, il presunto autore del tentativo di furto è un ventunenne originario della provincia e residente nel capoluogo, già sottoposto alla sorveglianza speciale. Il ragazzo si sarebbe presentato davanti alla gioielleria con il volto parzialmente nascosto da un cappellino, soluzione investigativa molto diffusa tra chi ritiene che abbassare una visiera permetta di diventare immediatamente irriconoscibile anche alle telecamere ad alta definizione. 🔗 Leggi su Lortica.it
Segui gli aggiornamenti su Arezzo.
Notizie e thread social correlati
Spaccata a Verona, otto banditi sfondano la vetrina di una gioielleria del centro con il martello penumatico: rubati preziosi e oroOtto uomini hanno sfondato la vetro di una gioielleria in corso Portoni Borsari a Verona poco dopo le 3.
Tenta di investire il direttore del Carrefour e sfonda la vetrina col Suv rubatoUn uomo alla guida di un’auto rubata ha tentato di investire più volte un dipendente di un supermercato di Peschiera Borromeo, dove la vittima lavora...