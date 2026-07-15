Otto uomini hanno sfondato la vetro di una gioielleria in corso Portoni Borsari a Verona poco dopo le 3.15. Arrivati a bordo di una Porsche Macan nera, hanno utilizzato un martello pneumatico per entrare e hanno portato via preziosi e oro. I banditi sono scappati subito dopo il colpo, senza essere fermati. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini.

Sono arrivati verso le 3.15 della notte tra martedì e mercoledì in corso Portoni Borsari, in centro storico a Verona, con una Porsche Macan nera con targa straniera e a volto coperto e hanno sfondato con un martello pneumatico la porta d’ingresso della Gioielleria Porta Borsari di vicolo San Giovanni in Foro, trafugando in un attimo tutti i gioielli, l’oro e i preziosi contenuti all’interno. Nottata choc nella via dello shopping veronese, dove un gruppo organizzato di otto banditi, sotto lo sguardo incredulo e spaventato dei residenti dei palazzi vicini, è arrivato in corso Portoni Borsari con due auto, assaltando l’omonima gioielleria. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Spaccata a Verona, otto banditi sfondano la vetrina di una gioielleria del centro con il martello penumatico: rubati preziosi e oro

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