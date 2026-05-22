Tenta di investire il direttore del Carrefour e sfonda la vetrina col Suv rubato

Un uomo alla guida di un’auto rubata ha tentato di investire più volte un dipendente di un supermercato di Peschiera Borromeo, dove la vittima lavora come direttore. Dopo aver tentato di investire la persona, ha proseguito la sua fuga e ha sfondato con il veicolo la vetrina del negozio. La vittima è rimasta illesa, nonostante i danni provocati dall’auto che ha attraversato la vetrina. Sul luogo sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le verifiche del caso.

Era alla guida di un’auto rubata e avrebbe tentato più volte di investire un uomo. Non si è fermato davanti a niente, neanche quando ha sfondato la vetrina del Carrefour di via Papa Giovanni XXIII a Peschiera Borromeo (negozio che dirige la vittima, rimasta miracolosamente illesa). Per lui sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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